Lecco. Incendio in un appartamento, intervengono i Vigili del Fuoco

Le fiamme divampate ieri sera, venerdì, in via Don Luigi Monza

Dichiarato inagibile l’appartamento dalle due squadre operanti sul posto. Un cane e un gatto sono stati ritrovati morti

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera, venerdì, per un incendio scoppiato in un appartamento in via Don Luigi Monza. Intorno alle ore 23.30 due squadre, un APS e l’autoscala sono accorse sul posto per domare le fiamme.

Nell’appartamento sono stati trovati purtroppo privi di vita due animali, un cane e un gatto, morti intossicati dal monossido di carbonio sprigionato dalle fiamme.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono durante circa un paio d’ore, al termine delle quali l’appartamento è stato dichiarato inagibile. Ancora da chiarire la dinamica.