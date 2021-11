Lecco. Incidente a Belledo: coinvolta un’ambulanza

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di oggi, mercoledì 3 novembre

Fortunatamente non si sono registrati feriti

LECCO – Stava percorrendo via Belfiore diretta verso l’ospedale Manzoni di Lecco quando è rimasta coinvolta in un incidente stradale, per fortuna senza feriti. E’ successo questa mattina, mercoledì, a Belledo, quando un’ambulanza del Soccorso Bellanese è stata urtata da un furgoncino Ford Transit.

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti per i rilievi e per accertarsi che tutto fosse sotto controllo. Ambulanza e furgoncino sono poi stati caricati sul carroattrezzi per i dovuti interventi di riparazione.