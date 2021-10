Lecco, incidente a Bonacina: soccorse due persone

L’incidente è avvenuto oggi, alle 17.40 in via Galilei

Sul posto anche i Vigili del Fuoco

LECCO – Incidente in via Galilei nel rione di Bonacina nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 ottobre. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, due auto si sono scontrate lungo la strada.

Sul posto in codice giallo un’ambulanza dei Volontari del soccorso e una della Croce Rossa di Lecco. Allertati anche i Vigili del Fuoco. Soccorsi due giovani, un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 24 anni, trasportati per accertamenti in ospedale.