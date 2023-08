Lecco, incidente fra due auto in via Capodistria, una si ribalta. Soccorse due anziane

Sul posto i vigili del fuoco di Lecco

Due donne di 84 e 82 anni sono state portate in ospedale in codice giallo

LECCO – L’incidente è successo intorno alle 9 di questa mattina, martedì 29 agosto, lungo via Capodistria in città. Due le auto coinvolte – una Skoda e una Volkswagen – con la seconda che in seguito all’impatto si è ribaltata su un fianco.

Immediato l’intervento dei soccorsi, inviati inizialmente in codice rosso, per soccorrere le due anziane – due donne di 82 e di 84 anni – che viaggiavano a bordo della Volkswagen grigia ed erano rimaste incastrate all’interno. Sul posto le ambulanze dei Volontari del soccorso di Calolzio, della Croce rossa di Lecco e l’automedica. E’ intervenuta anche la squadra aps dei Vigili del fuoco di Lecco che ha liberato le due persone rimaste incastrate e rimesso in sicurezza la carreggiata.

Entrambe le infortunate, dopo le prime cure sul posto, sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso.

Allertate anche le forze dell’ordine che dovranno chiarire la dinamica di quanto accaduto.