L’incidente è avvenuto in viale Montegrappa intorno alle 13

L’uomo è stato soccorso in codice giallo

LECCO – Soccorsi al lavoro all’ora di pranzo in Viale Montegrappa a Lecco peL’r un uomo di 73 anni investito, per cause da chiarire, mentre era a bordo della sua bicicletta.

L’allarme è scattato alle 13, sul posto si è portata un’ambulanza di Lecco Soccorso che ha preso in cura il 73enne, trasferito in ospedale in codice giallo (media gravità).