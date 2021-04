LECCO – Incidente in corso Martiri della Liberazione a Lecco, all’altezza dell’incrocio con via Amendola. L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi, venerdì 2 aprile. Danni a un’auto, ma non ci dovrebbero essere feriti. Qualche disagio alla circolazione, sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Lecco.