Lecco. Incidente in via Baracca: soccorsi due 14enni

E’ successo oggi, lunedì, poco prima delle 14

L’incidente è avvenuto in via Baracca

LECCO – Incidente in via Baracca nel primo pomeriggio di oggi, lunedì. Due ragazzi, di appena 14 anni, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

L’esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti per i rilievi, ma dalle prime informazioni trapelate sembrerebbe che entrambi i ragazzi siano stati urtati da un’auto in arrivo dal Caleotto.

L’impatto è stato violento e molto forte tanto che, in un primo momento, la centrale operativa di Areu aveva inviato sul posto, in codice rosso, due ambulanze. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, le condizioni dei due giovani sono apparse meno gravi e sono stati trasferiti per accertamenti al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco.