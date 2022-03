Trasportato all’ospedale di Lecco, non sarebbe in gravi condizioni

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 di oggi, mercoledì 30 marzo

LECCO – Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, ma un ragazzo è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Leonardo Da Vinci, nei pressi della Questura di Lecco. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 17 di oggi, mercoledì 30 marzo.

Sul posto è giunta immediatamente un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, ha trasportato il giovane di 28 anni all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico) con un traumi alla spalla e a una gamba. Sul posto anche la Polizia Locale che dovrà stabilire l’esatta dinamica.