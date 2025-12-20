Lecco. Incidente in via dell’Eremo, disagi alla viabilità

Soccorso un uomo di 52 anni

L’allarme intorno alle 14.30 di oggi, sabato

LECCO – Incidente in via dell’Eremo a Lecco, davanti all’ospedale cittadino, dove un’auto ha perso il controllo schiantandosi contro un’altra auto parcheggiata a lato della carreggiata. L’allarme è scattato intorno alle 14.30 di oggi, 20 dicembre, sul posto è intervenuta l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale. Soccorso in codice verde (poco critico) un uomo di 52 anni. L’incedente ha creato qualche disagio alla viabilità.