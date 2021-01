Lecco. Incidente in via Dell’Eremo, investita una donna di 82 anni

L’incidente è avvenuto nei presso dell’ospedale

La donna ha rimediato un trauma cranico ed è stata ricoverata in codice giallo

LECCO – Incidente nella mattinata di oggi, martedì 19 gennaio, in via Dell’Eremo a Lecco, a pochi passi dall’ospedale Manzoni. L’allarme è scattato intorno alle 7.30 per una donna anziana che è stata investita.

Sul posto si sono precipitate un’ambulanza della Lecco Soccorso e l’automedica. La donna, R.T. di 82 anni, ha subito un trauma cranico ed è stata ricoverata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Sul posto anche le forze dell’ordine che dovranno stabilire la dinamica dell’incidente.