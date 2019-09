Lecco, incidente in via XI Febbraio, rallentamenti in mattinata

Un’auto è stata urtata da un altro mezzo in prossimità dell’uscita dal sottopasso di Lecco

Nessun ferito, traffico rallentato. Sul posto la Polizia Locale

LECCO – Rallentamenti al traffico in mattinata in via XI Febbraio a Lecco a causa di un incidente tra due mezzi. Il sinistro si è verificato intorno alle 9.30 all’altezza della rotonda in prossimità dell’uscita dal sottopasso di Lecco.

Un’auto sarebbe stata urtata da un altro mezzo. Fortunatamente, nessuna persona sembrerebbe essere rimasta ferita.

Sul posto la Polizia Locale di Lecco per i rilievi del caso e la gestione della viabilità che ha subito qualche rallentamento.