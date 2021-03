Un 80enne è rimasto ferito mentre si occupava della legna in giardino

E’ successo in località Bressanella, l’anziano è stato assistito dai pompieri e sanitari

LECCO – E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo, l’80enne soccorso nel pomeriggio di venerdì sul terreno di sua proprietà situato in prossimità di via Monterobbio, in località Bressanella.

Secondo quanto appreso, l’anziano insieme al fratello stava effettuando dei lavori di taglio degli alberi e di sistemazione della legna quando sarebbe stato travolto da un tronco, rimanendo incastrato.

Subito sono stati allertati i soccorsi ed è stata mobilitata anche una squadra del SAF dei Vigili del Fuoco, I pompieri hanno raggiunto l’infortunato, che nel frattempo si era liberato grazie all’aiuto del familiare.

I vigili del fuoco lo hanno trasportato fino all’ambulanza dove è stato assistito dagli operatori e trasferito in ospedale.