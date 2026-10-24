Lecco. Investimento in via Solferino: soccorsi sul posto

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 24 ottobre, intorno alle 15

Intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, allertata anche la Polizia Locale

LECCO – Investimento nel pomeriggio di oggi, sabato 24 ottobre, in via Solferino a Lecco. L’allarme è scattato intorno alle 15.00, quando è stata richiesta l’attivazione dei soccorsi per un incidente stradale che ha coinvolto un uomo di 84 anni.

Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, inizialmente attivata in codice giallo, indice di una situazione di media gravità. Allertata anche la Polizia Locale, per gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’investimento, al momento non ancora nota. L’anziano non risulterebbe in gravi condizioni.