Lecco, investita in viale Redipuglia: donna in condizioni gravi

L’incidente intorno alle 6 del mattino, attivati soccorsi e forze dell’ordine

La persona coinvolta è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Manzoni in condizioni critiche

LECCO – Una donna è stata investita nelle prime ore del mattino a Lecco, in viale Redipuglia. L’incidente stradale si è verificato intorno alle 6 e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi in codice rosso.

Secondo le informazioni disponibili, la persona coinvolta è una donna le cui condizioni sono state giudicate fin da subito gravissime. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari inviati da Soreu Laghi, con un’ambulanza di Leccosoccorso e un’automedica.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’investimento.

La donna è stata trasportata in condizioni critiche all’Ospedale Manzoni di Lecco, dove è arrivata in codice rosso. Le sue condizioni risultano gravi.