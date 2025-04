Lecco. Kite surfer in difficoltà salvato dai Vigili del Fuoco

L’uomo è stato tratto in salvo dopo essersi trovato in difficoltà a causa delle condizioni del vento o ad un possibile guasto all’attrezzatura

LECCO – Attimi di apprensione questa mattina a Lecco, dove un kite surfer in difficoltà ha richiesto l’intervento dei soccorsi nelle acque antistanti il Lungolario Piave. Intorno alle 9:30, è stato infatti necessario mobilitare una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, che si è rapidamente attivata inviando sul posto un proprio mezzo e un gommone.

L’uomo, pur in buone condizioni fisiche, non riusciva più a raggiungere la riva autonomamente. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, a metterlo in difficoltà sarebbero state le condizioni del vento o un possibile guasto all’attrezzatura. La chiamata ai soccorsi è scattata non appena ci si è accorti che il kite surfer non riusciva a rientrare.

Grazie alla prontezza e all’esperienza del personale nautico, il recupero è avvenuto in modo rapido e senza complicazioni. L’uomo è stato tratto in salvo a bordo del mezzo di soccorso e non ha riportato né ferite né conseguenze per la salute.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che la situazione potesse complicarsi, ma che invece si è risolta con un grande sospiro di sollievo.