Lecco, lavoro e identità al centro della mostra “Ogni uomo al suo lavoro”

Dal 28 aprile all’8 maggio all’Istituto Maria Ausiliatrice, mostra gratuita con una trentina di pannelli dedicati al significato del lavoro

Inaugurazione il 28 aprile alle 18 con il curatore Francesco Seghezzi, convegno conclusivo il 7 maggio

LECCO – Una riflessione sul significato del lavoro come esperienza di formazione, costruzione dell’identità e occasione di relazione e integrazione sociale. È questo il tema della mostra “Ogni uomo al suo lavoro”, al via il 28 aprile a Lecco e realizzata grazie al contributo della Banca di Credito Cooperativo della Valsassina e della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

L’iniziativa, promossa su sollecitazione del Vicario Episcopale don Gianni Cesena e del Prevosto don Bortolo Uberti da un gruppo di realtà territoriali ispirate alla Dottrina Sociale della Chiesa, si inserisce nel percorso avviato con il Giubileo del lavoro del 2025 alla Madonna del Bosco.

La mostra, che verrà inaugurata il 28 aprile alle ore 18 alla presenza del curatore, il Professor Francesco Seghezzi, sarà allestita negli spazi dell’Istituto Maria Ausiliatrice di via Caldone 18. Resterà visitabile fino all’8 maggio nei giorni feriali dalle 16 alle 19.30, con ingresso gratuito.

Il percorso espositivo si articola in una trentina di pannelli, pensati per accompagnare i visitatori in una riflessione sul ruolo del lavoro nella vita delle persone e delle comunità. L’iniziativa è rivolta a cittadini, studenti, insegnanti, formatori, imprese e realtà del volontariato, con la possibilità di partecipare anche a visite guidate su prenotazione.

A concludere il percorso sarà un convegno tematico il 7 maggio alle ore 18, sempre nella sede dell’esposizione, con gli interventi della professoressa Rosangela Lodigiani e del professor don Walter Magnoni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La proposta nasce da un percorso di confronto avviato nel 2025 con l’iniziativa “Quando il lavoro genera speranza”, che ha coinvolto diverse realtà del territorio. Tra queste, insieme al Vicariato della Zona Pastorale III, figurano ACLI, AGESCI, Azione Cattolica, CISL, Compagnia delle Opere, Confcooperative dell’Adda, L’Arcobaleno, Movimento dei Focolari, UCID e UNEBA.