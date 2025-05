Lecco, le modifiche alla viabilità. Le vie chiuse giovedì per il passaggio del Giro d’Italia

Le modifiche alla viabilità previste per la settimana

Chiusure e divieti di sosta il 29 maggio per la 18esima tappa del Giro d’Italia

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana si segnalano in particolar modo quelle previste per consentire il passaggio della 18esima tappa del Giro d’Italia a Lecco nella giornata di giovedì 29 maggio.

Dalle 13 alle 16, con orario variabile in base all’andamento della gara saranno chiuse al traffico le vie interessate dal passaggio degli atleti ovvero: via della Valsassina, corso Monte Ortigara, corso Monte S. Gabriele, corso San Michele del Carso, corso Monte Santo, corso Matteotti, via Tonale, viale Montegrappa, corso Promessi Sposi, largo Caleotto, via Amendola, via Digione, viale Dante, piazza Manzoni, viale della Costituzione, via L. da Vinci, ponte J.F. Kennedy. Inoltre, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il percorso dalle ore 08.30 alle 16.

Segnaliamo, inoltre, le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via TUBI, divieto di transito all’altezza del civico 1, istituzione doppio senso di marcia solo per residenti e limite di velocità 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 2 e l’intersezione con via XI Febbraio dalle 20 del 26 maggio alle 6 del 27 maggio;

via DEI PARTIGIANI, divieto di transito all’altezza del civico 90, istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive e limite di velocità 30 km/h nel tratto di via Nove Febbraio compreso tra via Pietro Micca e corso San Michele del Carso dalle 9 alle 18 il 26 maggio

via GRADO, tratto compreso tra il civico 12 e via Aquileia, divieto di transito per occupazione suolo pubblico dalle 9 del 1° giugno alle 17 del 1° luglio;

corso MONTE SAN GABRIELE, altezza intersezione via del Sole, restringimento per ricarica asfalto su buca dal 26 al 28 maggio;

corso SAN MICHELE DEL CARSO, civico 18, restringimento regolamentato tramite movieri per sistemazione e livellamento stradale idrante sottosuolo dal 26 al 28 maggio;

corso MONTE SANTO, altezza civico 26, restringimento per sostituzione e rialzo in quota chiusini dal 26 al 28 maggio;