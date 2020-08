Lecco, malore in acqua. Giovane soccorso sul lungolago

Si sarebbe sentito male facendo un bagno nella zona della Malpensata

Soccorso da un familiare e riportato a riva

LECCO – Attimi di apprensione quelli vissuti nel pomeriggio di domenica sul lungolago di Lecco per un giovane che avrebbe accusato un malore durante un bagno.

Secondo le informazioni raccolte sul posto, il ragazzo, di origini egiziane, stava trascorrendo il pomeriggio sul lago insieme alla famiglia sulla riva a due passi dal monumento a San Nicolò, un tratto di spiaggia si è creato in queste settimane in cui il lago è più in secca.

Sono stati gli stessi famigliari (il padre, da quanto appreso) a portarlo fuori dall’acqua. Fortunatamente il ragazzo si sarebbe ripreso, tanto che non è stato necessario l’invio sul posto di un’ambulanza.

La spiaggetta è frequentata, con tanto di bagnanti in acqua, anche se va detto che non ci sono analisi sulla balneabilità di quel tratto di lago, generalmente sommerso dall’acqua. La zona vicina monitorata da ATS è quella della Malpensata, di fronte al chiosco, vietata negli ultimi anni per problemi di accessibilità.