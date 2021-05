Sessantacinquenne soccorso dopo un malore in azienda

E’ stato trasportato in ospedale in gravi condizioni

LECCO – Si sarebbe sentito male mentre si trovava in azienda ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Manzoni, il 65enne soccorso questa mattina in una fabbrica di via Ferrante a Lecco.

L’uomo è stato raggiunto da un’ambulanza della Croce San Nicolò e dall’automedica del 118. Il personale sanitario, dopo le prime cure sul posto, lo ha trasferito d’urgenza verso il nosocomio.