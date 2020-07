L’allarme alle 10 in Piazza Garibaldi

La donna è stata soccorsa in codice giallo

LECCO – Una donna di 54 anni è stata soccorsa questa mattina, mercoledì, intorno alle 10, in centro Lecco a causa di un malore.

L’allarme è scattato in Piazza Giuseppe Garibaldi, nei pressi della banca Unicredit. Sul posto in codice rosso si è portata un’ambulanza della Croce Rossa. La donna è stata soccorsa in codice giallo.