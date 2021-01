Lecco. Meno incidenti sulle strade cittadine nell’anno del Covid

Ammontano a 267 gli incidenti stradali nel 2020 rilevati dalla Polizia Locale di Lecco

In calo del 38%. Un solo sinistro mortale. La strada più interessata da incidenti è via Amendola

LECCO – Calano gli incidenti stradali nel territorio comunale di Lecco: nel 2020 la diminuzione è stata del 38% rispetto alla media di 430 sinistri annui, complice la minore mobilità dovuta alle misure anti-Covid.

E’ quanto emerge dal report della Polizia Locale di Lecco diffuso in occasione della festa di San Sebastiano (qui l’articolo). Complessivamente sono stati 267 i sinistri rilevati di cui 109 con feriti e un sinistro mortale, un dato fortunatamente in calo quest’ultimo rispetto al 2019 quando erano stati quattro gli incidenti con vittime.

Incidenti dettati per la maggior parte dei casi dalla perdita di controllo del veicoli (81 episodi), per mancata precedenza (36), per cambio di corsia o svolta (26) per mancata precedenza ai pedoni in attraversamento (8) mentre in 11 casi è stata rilevata la guida con tasso alcolemico oltre i livelli consentiti.

Le strade con il maggior numero di incidenti sono state Via Amendola (11 sinistri), Corso Bergamo (9), Corso Carlo Alberto (9), Corso Emanuele Filiberto (9), Via Buozzi (8), il Lungolario Isonzo (7).