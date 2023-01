Lecco. Molestava e disturbava i passanti in stazione, fermato un uomo

L’episodio nel pomeriggio di oggi, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un 30enne

Il consigliere Giacomo Zamperini: “Le soluzioni ci sono, vanno applicate. Questa situazione è una bomba pronta a esplodere”

LECCO – Probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, molestava i passanti nei pressi del piazzale della stazione di Lecco. La Polizia di Stato è intervenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 24 gennaio, e ha fermato un uomo di 30 anni. L’ennesima situazione che ha messo in allarme i numerosi pendolari che frequentano la stazione e i residenti della zona. Solamente ieri, nella zona del Caleotto, due alunni del Badoni erano stati picchiati da tre giovani che hanno cercato di rapinarli.

Sulla questione è intervenuto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini: “Oggi più che mai le mie proposte avanzate lo scorso novembre tornano d’attualità – ha detto Zamperini -. Non riesco a capire cosa si stia aspettando, questa situazione è una bomba pronta a esplodere. Dai piccoli atti di bullismo delle baby gang al degrado che tutti i giorni subisce chi deve prendere il treno… tutto questo deve finire. Serve il pugno duro delle istituzioni, perché in quella zona c’è una forte percezione di insicurezza tra pendolari e residenti. Purtroppo non si tratta di problemi di disagio giovanile, che vanno comunque affrontati, ma questa è vera e propria delinquenza. La stazione deve tornare un posto sicuro, bello e pulito”.

“Un grazie forze dell’ordine che sono intervenute oggi e alla Polizia Locale che spesso è impegnata in controlli in tutta quell’area e nelle vie limitrofe – ha concluso Zamperini -. Le ricette e le soluzioni ci sono, vanno applicate, non si può aspettare che succeda qualcosa di veramente grave”.