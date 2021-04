L’uomo, classe 1983, era destinatario di un ordine di carcerazione

Il malvivente è stato trovato in possesso anche di 50 grammi di hashish

LECCO – Nel pomeriggio di ieri, 6 aprile, gli agenti della Polizia di Stato di Lecco – Squadra Mobile hanno effettuato un controllo nello stabile della Piccola, spesso frequentato da persone moleste e più volte al centro di situazioni di degrado urbano.

All’interno la Polizia ha individuato R.Z., classe 1983, di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti è emerso che l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lecco per cumulo di pene, relative a resistenza a Pubblico Ufficiale e altri reati in materia di stupefacenti. A seguito di una successiva perquisizione sul posto, il soggetto è stato trovato in possesso anche di circa 50 grammi di hashish, sequestrati dagli agenti.

R.Z. è stato quindi portato presso la casa circondariale di Lecco, per scontare la sua pena di un anno e sei mesi. Il Questore di Lecco ha avviato la procedura per l’espulsione coatta del detenuto, da applicarsi al momento del suo rilascio.