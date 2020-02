Lecco. Perde il cellulare sul treno, ma quando va a riprenderlo la Polfer lo arresta

Nei confronti dell’uomo c’era un ordine di carcerazione

Il 68enne dovrà scontare la pena di un anno e 3 mesi di reclusione

LECCO – Gli Agenti della Sottosezione Polfer di Lecco, hanno tratto in arresto un uomo di 68 anni nei cui confronti spiccava un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Trapani. Gli operatori Polfer in servizio alla stazione ferroviaria di Lecco, hanno ricevuto un

telefono cellulare da un capo treno, rinvenuto a bordo di un convoglio ferroviario.

In seguito si è presentato il legittimo proprietario per rientrarne in possesso ma, da un controllo al terminale, il suddetto risultava colpito da un ordine di carcerazione emesso nel decorso mese di gennaio, dal Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, per fatti accaduti nell’anno 2012 quando l’uomo, a seguito di un sinistro stradale con lesioni alle persone, si era dato alla fuga.

Il soggetto è stato così portato in carcere dove dovrà scontare la pena di un anno e 3 mesi di reclusione.