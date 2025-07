Lecco piange Arnaldo Cornara, 54 anni, volto noto dello sport lecchese

I funerali si svolgeranno giovedì 24 luglio presso la chiesa parrocchiale di San Francesco ai Cappuccini, a Lecco

LECCO – Lecco piange la prematura scomparsa di Arnaldo Cornara, 54 anni, conosciuto da molti con l’affettuoso soprannome “Corna”. L’uomo è deceduto improvvisamente a causa di un malore, lasciando un vuoto profondo nella comunità lecchese e nel mondo sportivo locale.

Arnaldo era una figura ben nota nel mondo sportivo lecchese. Aveva mosso i primi passi nel calcio con le giovanili del Calcio Lecco, dove in molti ricordano ancora il suo talento e la sua determinazione. Negli ultimi anni, aveva ritrovato l’adrenalina dello sport con la squadra “Old” del Rugby Lecco, una passione che lo ha accompagnato fino alla fine.

Il papà Francesco, per tutti Franco, molto conosciuto in città, è il titolare dello storico negozio sportivo “Tutto Sport” in via Belvedere, punto di riferimento per generazioni di appassionati. In tanti si sono stretti attorno alla famiglia, colpita da un lutto così improvviso. A darne il triste annuncio sono proprio i suoi cari: il padre, i figli Alessio e Alice, la sorella Francesca con Simona, le zie e il cugino Mauro.

I funerali si svolgeranno giovedì 24 luglio presso la chiesa parrocchiale di San Francesco ai Cappuccini, a Lecco. La salma giungerà in chiesa alle 10:15 per la recita del Santo Rosario, seguita dalla cerimonia funebre alle ore 10:45. Successivamente, come da sua volontà, Arnaldo verrà accompagnato al tempio crematorio. Le ceneri riposeranno nel cimitero monumentale di Lecco.

La camera ardente è stata allestita presso la sua abitazione di Pescate, in via Roma 126/E, dove sarà possibile rendergli omaggio fino alle 9:00 del mattino di giovedì.

“Sentiti ringraziamenti a quanti vorranno partecipare”, recita l’annuncio funebre firmato dalla famiglia. Un messaggio semplice, ma denso di dolore e gratitudine, rivolto a chi vorrà stringersi attorno a loro in questo momento così difficile.