Si è spento a 85 anni il sacerdote lecchese don Franco Colombo

“Faceva visita agli ammalati, nonostante l’età non si fermava mai”

LECCO – Decanato di Lecco in lutto per la morte di don Franco Colombo, anziano sacerdote attivo nella parrocchia di Chiuso. Aveva 85 anni ed era malato da tempo. Si è spento nella casa parrocchiale.

Originario di Lecco, i suoi familiari risiedono a Maggianico, aveva fatto ritorno in città nel 2010 con il trasferimento dal precedente incarico ecclesiastico nella comunità pastorale di Brivio.

Assegnato alla parrocchia di Maggianico, “aveva chiesto prestare servizio a Chiuso per essere più vicino al Beato Serafino – lo ricorda don Carlo Gaviraghi – don Franco era un sacerdote che non si fermava mai: aveva il compito di visitare gli ammalati e, pur facendo fatica a camminare, non ha mai rinunciato. Era completamente assorto dall’impegno pastorale”.

Lo scorso anno aveva festeggiato il suo sessantesimo anno di sacerdozio. Il prevosto e decano di Lecco, mons. Davide Milani, partecipa al cordoglio per la scomparsa del sacerdote: “La vicenda di don Franco è esemplare, ha speso totalmente la propria vita per il Vangelo e per la comunità, ci insegna a dare tutto di noi per la costruzione di una società più forte”.

La camera ardente sarà allestita presso la casa parrocchiale di Chiuso e i funerali si svolgeranno martedì alle 10.45 alla chiesa di Maggianico.

Una seconda cerimonia funebre sarà celebrata a Gorla Maggiore, comune in provincia di Varese dove per un ventennio, fino al 2002, Don Franco è stato parroco e dove è ancora forte l’affetto dei suoi parrocchiani.