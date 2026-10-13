Lecco piange Giuseppe Barlassina, noto assicuratore e storico presidente dell’Anmil

L’annuncio della scomparsa a esequie già celebrate. Volto noto e stimato della città, aveva 78 anni

Persona poliedrica, a lui si deve la creazione del monumento di Atchugarry dedicato alle vittime degli infortuni sul lavoro

LECCO – E’ morto all’età di 78 anni Giuseppe Barlassina, storico agente di Reale Mutua Assicurazioni, nome e volto noto della nostra città. L’annuncio è stato fatto a esequie già avvenute ed è grande il dolore a Lecco per la scomparsa di un personaggio che è stato capace di lasciare un segno profondo nella comunità in tanti anni di lavoro, ma soprattutto per il suo impegno a livello sociale. Nato in provincia di Cremona, era arrivato a Lecco all’inizio degli Anni 60′.

Negli anni Ottanta è stato anche consigliere comunale per il Partito Repubblicano, ma il suo ricordo è legato soprattutto all’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) di Lecco di cui è stato fondatore e presidente per 20 anni, dal 1996 al 2016. Fu sua l’iniziativa di installare la grande scultura di Pablo Atchugarry, inaugurata nel 2003, al centro della rotonda del Caleotto. Opera intitolata alla “Civiltà e cultura del lavoro lecchese” e dedicata alle vittime degli infortuni sul lavoro, per realizzarla era stata promossa una raccolta fondi tra cittadini e aziende.

A ricordarlo è stato l’attuale presidente dell’associazione Gianfranco Longhi: “Barlassina era prima di tutto un grande amico, una persona su cui contare. Era di compagnia e amava la convivialità – ha detto -. E’ sempre rimasto legato all’Anmil e non ha mai fatto mancare il suo supporto lavorando dietro le quinte, in maniera silenziosa ma estremamente concreta. Sono davvero addolorato per questa perdita e rivolgo le condoglianze a tutti i famigliari”.

Una persona molto conosciuta e stimata da tutti. In tanti anni alla guida dell’Anmil, attraverso l’associazione, è stato capace di rendere concreti numerosi progetti di solidarietà a sostegno delle associazioni locali anche attraverso la donazione di mezzi per lo svolgimento delle varie attività.

“Pilota militare e grande assicuratore, creatore col ferro e con l’ingegno”, si legge sul necrologio. A testimonianza di questo carattere poliedrico, nel maggio scorso, aveva presentato il romanzo, “Vita in prestito”, un’autobiografia pubblicata con lo pseudonimo di Lea Rubistiani (un nome composto da sillabe che richiamano i nomi dei figli e di un nipote). E anche in quel caso non aveva perso l’occasione per trasformare l’evento in una occasione benefica visto che il ricavato, raddoppiato dallo stesso Barlassina, era stato devoluto all’Auser Lecco.

Proprio in quel frangente aveva ripercorso la propria vita ricordato il periodo militare all’Accademia di Pozzuoli e l’intervento dell’allora preside dell’Istituto Badoni Antonino Cusolito che lo convinse ad abbandonare la carriera militare. Poi il lavoro in fabbrica di notte per poter studiare di giorno e conseguire la laurea. Dopo esperienze in alcune fabbriche, ha intrapreso la strada di assicuratore: dieci anni all’Ina e poi 40 anni alla Reale Mutua.

Sono tanti i messaggi di cordoglio che si susseguono in queste ore per la sua scomparsa. Giuseppe Barlassina lascia la moglie Giovanna, i figli Gian Enrico con Daniela e Marco con Silvia, insieme a Veronica e ai nipoti Marta, Grazia, Prisca, Rubistiano e Gloria.