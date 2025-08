Lecco piange Lucia Cagliani, volto storico della Lega

Daniele Butti, Segretario Provinciale, ed Emanuele Mauri, Segretario Cittadino: “Una colonna portante della nostra comunità”

LECCO – Lecco perde una delle sue figure più radicate nel tessuto politico e sociale del territorio. Si è spenta Lucia Cagliani, storica militante della Lega e punto di riferimento insostituibile per il movimento fin dai suoi primi passi in provincia. La notizia è stata accolta con grande commozione dalla comunità lecchese e dal mondo politico locale.

Attivissima già dalla fine degli anni ’80, Lucia Cagliani aveva legato il proprio nome alla crescita della Lega sul territorio, partecipando con energia e convinzione alle battaglie del partito. Una presenza costante, sempre pronta a mettersi a disposizione, con quella determinazione che in molti ricordano come cifra distintiva della sua personalità.

“Lucia è stata, sin dagli albori del nostro partito sul territorio lecchese, una colonna portante”, si legge nel comunicato congiunto diffuso dalla Segreteria Provinciale e da quella cittadina della Lega. Un ricordo che va oltre l’aspetto politico e si fa umano, intimo, sentito.

Con la sua scomparsa, si chiude una pagina importante della storia leghista a Lecco. Ma più che una chiusura, i militanti preferiscono parlare di un’eredità da custodire. “Con la sua determinazione, il suo spirito combattivo e la sua instancabile partecipazione, Lucia ha incarnato i valori più autentici della nostra comunità”, prosegue la nota, evidenziando come il suo esempio resti un faro per chi continuerà a credere e impegnarsi in quel progetto politico.

Il dolore per la perdita è palpabile, ma si accompagna a una gratitudine profonda. “Ciao Lucia, la tua Lega non ti dimenticherà mai”, concludono Daniele Butti, Segretario Provinciale, ed Emanuele Mauri, Segretario Cittadino della Lega Salvini Premier. A loro si uniscono militanti, amici e simpatizzanti, tutti stretti attorno alla famiglia in questo momento di lutto.