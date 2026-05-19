Lecco piange Raffaele Rizzi, storico titolare del ristorante Le Caviate

Aveva aperto la nota struttura nell’ormai lontano 1976, rilevandola da una precedente gestione

E’ morto all’età di 101 anni. I funerali martedì 19 maggio alle 15.30 nella chiesa dei Cappuccini a Lecco

LECCO – Lutto nel mondo del commercio lecchese per la morte, all’età di 101 anni, di Raffaele Rizzi, fondatore e storico titolare dell’Albergo Ristorante Pizzeria Caviate di Lecco. I funerali saranno celebrati nella giornata di oggi, martedì 19 maggio, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di San Francesco ai Frati Cappuccini.

Raffaele Rizzi aveva aperto la nota struttura nell’ormai lontano 1976 (rilevandola da una precedente gestione) e l’ha sempre gestita insieme alla moglie Vincenza Bufo (scomparsa ormai da qualche anno) direttamente con la sua famiglia (tranne una parentesi dal 1983 al 1993). Oggi sono i figli Tina e Mimmo a mandare avanti la struttura (l’altro fratello Nino non lavora nella struttura, ma è molto legato alla famiglia).

Raffaele Rizzi ha dedicato tutta la sua vita all’albergo ristorante e fino alla fine ha frequentato quei locali tanto cari. Una vita fatta di lavoro, sacrifici, impegno, ma che gli ha riservato anche molte soddisfazioni. In occasione della festa per i suoi cent’anni, i figli avevano ricordato la grande unione della famiglia e il piatto forte di papà Raffaele: il piatto simbolo della Puglia, le orecchiette con le cime di rapa.

Raffaele Rizzi lascia i figli Nino con Ombretta, Mimmo con Italia e Tina con Enrico, i nipoti Mattia e Alessandra con i parenti tutti. Un particolare ringraziamento a Dora, Silvia

e al dott. Maurizio Tedeschi per le cure prestate.