Lecco piange Umberto Cogliati, storico amministratore e protagonista della vita politica locale

Aveva 88 anni. Fu consigliere comunale per quindici anni, assessore, primo presidente del Comprensorio lecchese e figura di riferimento della Democrazia Cristiana

Lunedì 20 luglio alle ore 14.30 i funerali a Olate con il Gonfalone del Comune di Lecco

LECCO – Lecco perde uno dei protagonisti della propria storia amministrativa e politica del secondo dopoguerra. Si è spento all’età di 88 anni Umberto Cogliati, figura che per oltre un decennio ha ricoperto ruoli di primo piano nelle istituzioni cittadine e negli organismi sovracomunali, contribuendo a disegnare il futuro del territorio lecchese in anni di profonde trasformazioni.

L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia, cui ha fatto seguito il messaggio di cordoglio dell’Amministrazione comunale di Lecco dove fu consigliere comunale dal 1964 al 1979, rimanendo in carica per quindici anni consecutivi, e ricoprì anche l’incarico di assessore del Comune di Lecco dal giugno 1970 al febbraio 1972.

Accanto all’attività istituzionale fu anche segretario cittadino della Democrazia Cristiana, contribuendo alla vita politica locale in un periodo caratterizzato da profondi cambiamenti economici e sociali.

Il nome di Umberto Cogliati resta indissolubilmente legato alla nascita del Comprensorio lecchese, l’ente intercomunale istituito quando la provincia di Lecco ancora non esisteva. Dal 1975 ne fu il primo presidente, guidando un organismo chiamato a coordinare le scelte urbanistiche e di pianificazione dei Comuni del territorio.

Cogliati fu inoltre tra le figure che parteciparono alle prime riflessioni istituzionali che, all’inizio degli anni Ottanta, portarono alla nascita del Parco Adda Nord, contribuendo alla definizione di una visione di tutela ambientale allora innovativa per il territorio. Nel corso della sua attività ricoprì anche incarichi alla guida di Lariofiere, consolidando ulteriormente il proprio ruolo nella promozione dello sviluppo economico locale.

Accanto all’impegno politico e amministrativo, Cogliati coltivò una profonda passione per la storia di Lecco e, in particolare, per la sua toponomastica. Insieme ad Anna Lissoni è infatti coautore del volume “Lecco. Il significato delle vie dalla A alla Z”, pubblicato da Teka Edizioni, un’opera dedicata alla ricostruzione dell’origine e del significato dei nomi delle oltre cinquecento strade cittadine. Un lavoro di ricerca che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per chi desidera conoscere la storia, i personaggi e gli eventi che hanno dato il nome alle vie di Lecco, trasformando la semplice toponomastica in un racconto della memoria collettiva della città.

Con una nota ufficiale, il Comune di Lecco ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ex amministratore. “L’Amministrazione comunale ricorda con gratitudine il suo lungo impegno civico e il suo contributo alla crescita della città di Lecco ed esprime vicinanza alla sua famiglia”, si legge nel messaggio diffuso da Palazzo Bovara.

In occasione dei funerali sarà presente il Gonfalone del Comune di Lecco, quale segno di riconoscenza nei confronti di una figura che ha lasciato un’impronta significativa nella vita amministrativa della città.

Umberto Cogliati lascia i figli Paolo con Milena e Francesca con Marco, la nipote Viola, Irene, le sorelle Maria e Raffaella, il fratello Gaetano, oltre ai parenti tutti. La camera ardente è stata allestita presso la camera mortuaria degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, dove resterà aperta fino alle 13.30 di lunedì 20 luglio.

I funerali saranno celebrati lunedì 20 luglio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Olate, a Lecco. Il feretro giungerà in chiesa alle 14 per la recita del Santo Rosario; al termine della celebrazione sarà accompagnato alla cremazione.

Le ceneri riposeranno infine nel cimitero di Castello, dove si concluderà il percorso terreno di un uomo che, attraverso l’impegno politico, amministrativo e culturale, ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia di Lecco.