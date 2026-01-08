Lecco, presidio interforze alla stazione per rafforzare sicurezza e controllo

In campo Finanza, Polizia di Stato e Polizia Locale per attività di prevenzione

L’assessore Simona Piazza spiega: “Sono servizi di prevenzione e monitoraggio del territorio”

LECCO – Un presidio massiccio e visibile, ma senza criticità operative. È quanto si è registrato nella serata di oggi nell’area della stazione ferroviaria di Lecco, dove Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Locale hanno dato corso a un servizio coordinato di controllo e monitoraggio del territorio. Nessun episodio da segnalare, ma una presenza rafforzata in uno dei punti più sensibili della città sotto il profilo della sicurezza, più volte al centro della cronaca per risse e aggressioni.

L’intervento rientra in una più ampia strategia di prevenzione ad “alto impatto”, predisposta a livello provinciale. A chiarirne il perimetro è l’assessore alla Polizia Locale del Comune di Lecco, Simona Piazza, che sottolinea come si tratti di “servizi voluti e coordinati dal Questore la dottoressa Stefania Marrazzo, decisi al tavolo del Cosp, il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Lecco dott. Paolo Giuseppe Aldredo Ponta, al quale partecipa anche il Comune di Lecco, dove il tema della sicurezza è sempre più pressante”.

Il presidio di questa sera, spiegano dal Comune, si inserisce in un’attività continuativa di monitoraggio, controllo e presenza sul territorio, con il coinvolgimento congiunto delle diverse forze dell’ordine e della polizia locale. “Sono interventi di prevenzione – ribadisce Piazza – fondamentali in questa fase”. Da qui il ringraziamento rivolto “alle forze dell’ordine e al coordinamento del Prefetto e del Questore”, definiti elementi centrali nel contrasto ai fenomeni di illegalità.

Il contesto è noto e resta complesso. La stazione ferroviaria, in particolare, è considerata una delle aree più “calde” della città, anche alla luce di episodi recenti, come il ferimento di un tassista avvenuto nei giorni scorsi durante una rissa. “Vanno debellate quelle sacche di criminalità o microcriminalità che insistono sul nostro territorio, in risposta anche alle richieste dei cittadini, molte delle quali pervengono al nostro Comune”, osserva l’assessore, evidenziando come queste azioni abbiano un valore non solo operativo ma anche simbolico, incidendo sulla sicurezza percepita.

Non vengono tuttavia negate le difficoltà. “Sappiamo che ci sono situazioni di criticità in città, che ci sono persone che delinquono – ammette Piazza – ma è un problema comune ad altre città e anche ad altri comuni del territorio”. A questo si sommano “atti vandalici, situazioni di disagio e spesso anche la maleducazione di certe persone”, dinamiche che talvolta degenerano in azioni violente, diverbi e risse.

In questo quadro, i presidi come quello attuato questa sera, nelle ore serali di oggi, vengono letti come un segnale concreto di attenzione verso la cittadinanza: “Sono a supporto della popolazione, a garanzia di presenza e di una maggiore sicurezza sul territorio, nella vita quotidiana di tutti i giorni”. Una risposta istituzionale che punta sulla prevenzione e sulla visibilità, in una zona che continua a rappresentare un banco di prova per le politiche di sicurezza urbana.