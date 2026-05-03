Lecco, principio di incendio su un treno in stazione a Lecco, VVF al lavoro

La richiesta di intervento questa mattina, domenica, alle 5:30 circa

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle cause dell’episodio. Sul posto anche personale di Trenord

LECCO – Un principio di incendio si è sviluppato all’interno di un convoglio ferroviario fermo sui binari a Lecco, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale. L’allarme è scattato nelle prime ore della mattinata di oggi, domenica, e sul posto sono state inviate la prima partenza e l’autobotte del comando lecchese.

L’intervento è iniziato intorno alle 5.30, quando le squadre hanno raggiunto l’area interessata per mettere in sicurezza il treno e contenere il principio di incendio sviluppatosi all’interno del convoglio. I Vigili del Fuoco hanno operato a supporto del personale di Trenord per consentire il completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle cause dell’episodio.