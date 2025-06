Le fiamme in una palazzina di via Lungo Lario Isonzo

Pompieri intervenuti con due APS e un’autoscala

LECCO – Vigili del Fuoco intervenuti in via Lungo Lario Isonzo, a Lecco, per un principio d’incendio su un balcone di una palazzina. Diverse le chiamate ricevute al 112 a segnalare l’emergenza in corso.

A recarsi sul posto per spegnere le fiamme due mezzi APS e un’autoscala, le operazioni sono durate circa un’ora.