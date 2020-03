Lecco, ragazzino di 12 anni morso da un cane in strada

Il fatto è successo intorno alle 15 a San Giovanni

Sul posto anche i Carabinieri, il ragazzino soccorso con una ferita al braccio

LECCO – Soccorsi in via Agliati, a San Giovanni, nel pomeriggio di oggi, venerdì, dove un ragazzino di 12 anni è stato morso al braccio da un cane.

Il fatto è accaduto intorno alle 15: il ragazzino si trovava in strada con i genitori quando è stato morsicato da un cane, un pastore tedesco, tenuto al guinzaglio dal proprietario che stava passeggiando.

Dopo l’episodio però l’uomo, proprietario dell’animale, si sarebbe allontanato come se nulla fosse: per questo motivo il papà del 12enne ha chiamato i Carabinieri, giunti sul posto insieme ad un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera che dopo aver visitato il ragazzino lo ha trasportato in Pronto Soccorso in codice verde per le cure del caso.