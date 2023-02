Lecco. Rapina la sua ex e si nasconde, il cane di lei lo fa arrestare

Uomo fermato dalla Polizia dopo aver rapinato la sua ex compagna

Nascosto in un cespuglio, il cane della donna lo individua e lo fa trovare dagli agenti

LECCO – Risale allo scorso lunedì, l’arresto di un uomo compiuto dalla Polizia di Stato intervenuta dopo la segnalazione di un’aggressione nei confronti di una donna la quale, raggiunta dagli agenti, ha raccontato che pochi instanti prima, mentre passeggiava con il proprio cane, era stata raggiunta da una persona che l’ha aggredita verbalmente e poi fisicamente, rubandole la borsa.

Si trattava, come spiegato dalla stessa vittima, di un individuo con la quale aveva avuto in precedenza una relazione sentimentale.

Mentre i poliziotti parlavano con la donna, il cane di lei abbaiava insistentemente, puntando verso un cespuglio poco distante. In quel punto, nascosto tra i rovi, i poliziotti hanno scorto una persona che si rannicchiava nel tentativo di nascondersi.

Una volta individuato, l’uomo, indicato dalla vittima come l’autore dell’aggressione subita, è stato trovato in possesso della borsa e gli oggetti contenuti, ed è stato così arrestato per rapina e portato in questura. A suo carico, secondo gli accertamenti svolti dagli agenti, sono emersi diversi precedenti in passato di reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio.

Nei suoi confronti, il tribunale di Lecco ha deciso l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ed è stato quindi trasferito al penitenziario di Pescarenico.