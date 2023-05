Lecco. Rapinavano un coetaneo alle Meridiane, due minorenni denunciati

L’esposto della Polizia di Stato per rapina aggravata in concorso

I due giovani avevano minacciato con un coltello e sottratto dei soldi a un coetaneo nei pressi del Centro Commerciale ‘Meridiane’

LECCO – Denunciati due ragazzi minorenni, uno italiano e l’altro di origine egiziana, dalla Polizia di Stato per aver rapinato un loro coetaneo nei pressi del Centro Commerciale ‘Meridiane‘.

L’esposto nei giorni scorsi all’Autorità Giudiziaria, dopo che la vittima ha descritto dettagliatamente i due aggressori, abbigliamento compreso, che lo hanno minacciato con un coltello multiuso per farsi consegnare dei soldi, per un importo pari a 60 euro, dati in mano ai malviventi per evitare il degenero della situazione.

Il personale Polfer prima li ha individuati attraverso immagini di videocamere diramate agli operati per le ricerche, e qualche ora dopo uno dei due giovani nei pressi della stazione. Successivamente identificato anche il secondo aggressore, con anche l’ausilio dei colleghi della Squadra Mobile. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per rapina aggravata in concorso.