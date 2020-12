Lecco, ricerche in corso per una donna scomparsa da casa

La donna, 45 anni, si è allontanata da casa lunedì mattina

In corso le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco nei pressi del Santuario Madonna della Rovinata

LECCO – Ricerche in corso nel pomeriggio di oggi, martedì 15 dicembre, per una donna scomparsa. In località Rovinata si sono portati i Vigili del Fuoco: una decina i tecnici impegnati nelle operazioni di ricerca.

Si cerca la signora Carla L., classe 1975, alta 1.60 metri, corporatura normale, occhi castani, capelli lunghi e lisci di colore castano/rosso. La donna è scomparsa lunedì mattina dalla sua abitazione a Lecco. Chiunque possa fornire utili contributi contatti direttamente la Questura.