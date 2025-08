Lecco, rifiuti abbandonati a Bonacina: i residenti denunciano il degrado

Sacchetti, bottiglie e scarti vari lungo via Sant’Egidio. I cittadini chiedono interventi urgenti

“La maleducazione non ha limiti” dice un residente. Ma si chiede anche più controllo da parte del Comune e di Silea

LECCO – Un angolo del rione di Bonacina diventato discarica, lungo via Sant’Egidio. È questa la denuncia accorata di un lettore che si è fatto portavoce di alcuni residenti, tramite una segnalazione giunta alla nostra redazione. “La maleducazione di alcune persone non ha limiti – dichiara il residente – soprattutto di chi frequenta questa zona, specialmente chi sale per trovare quiete e un po’ di frescura lungo il torrente Caldone. Peccato che poi ci siano i soliti idioti che sporcano ovunque, lasciando spazzatura e rifiuti di ogni tipo”.

Sacchi di plastica, bottiglie di vetro, scarti vari: l’accumulo è visibile e, per chi ci vive o ci passa quotidianamente, rappresenta non solo un’offesa al decoro urbano ma anche un problema ambientale concreto. “Vero che serve più attenzione da parte di chi ha il compito di tenere pulita la città – prosegue il lettore – ma ancor prima sono le persone che dovrebbero avere rispetto dell’ambiente ed essere educate”.

Un grido d’allarme che non arriva isolato. Già il 18 luglio scorso, sempre sulle pagine di Lecconotizie.com, erano comparse due segnalazioni simili: una dalla frazione di Falghera, nel rione di Acquate, e l’altra da Corso Monte Ortigara, a Laorca.

L’abbandono dei rifiuti in alcuni angoli della città sembra ormai un fenomeno cronico, che continua a generare rabbia e frustrazione tra i residenti. Mentre si invoca un maggior controllo e un’applicazione puntuale delle sanzioni, resta il nodo principale: il rispetto. Quello che, in molti casi, sembra mancare del tutto.