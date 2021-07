Lecco. Rissa tra giovani in viale Turati, accoltellato un ragazzo di 26 anni

Arrestato un 19enne, cittadino del Togo, domiciliato a Monte Marenzo

Il giovane, rintracciato dai Carabinieri, ha tentato di fuggire e di disfarsi del coltello

LECCO – Una violenta rissa ha visto protagonisti un gruppo di giovani nella notte scorsa, tra venerdì e sabato. I Carabinieri della Compagnia di Lecco sono intervenuti in viale Turati, nel rione di Santo Stefano, a Lecco, dove hanno trovato un 26enne italiano con gravi ferite alla spalla sinistra, inferte con un coltello. I militari, allora, sono andati alla ricerca dell’autore del ferimento, subito rintracciato in una via limitrofa e identificato in K.M., 19enne, cittadino dei Togo, domiciliato a Monte Marenzo, già noto alle Forze di Polizia.

Il cittadino straniero, una volta raggiunto, ha invano tentato di darsi alla fuga e di disfarsi del coltello utilizzato durante l’aggressione e, pertanto, è stato arrestato per lesioni personali aggravate, porto di armi e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella mattinata di oggi, sabato, il giovane è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha condannato il giovane alla pena di 1 anno 1 mese e 10 giorni di reclusione, con il beneficio della sospensione.