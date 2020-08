Lecco. Ruba sei bottiglie di whisky, arrestato un 39enne

Il 39enne è stato condannato a 6 mesi di reclusione

Il questore ha emesso il foglio di via obbligatorio

LECCO – Gli agenti della Polizia di Stato di Lecco – Squadra Volanti, sabato sera, sono intervenuti in un negozio d via Bruno Buozzi a Lecco per una segnalazione di furto.

L’addetto alla sicurezza ha riferito agli agenti di aver seguito il soggetto durante la sua permanenza nel supermercato, notando che poco prima di dirigersi verso le casse aveva nascosto nello zaino alcune bottiglie di liquore. Giunto alle casse, il malvivente ha pagato solo una confezione di pancarrè e due lattine di bibite.

L’addetto alla sicurezza ha quindi fermato l’uomo per un controllo sulla spesa effettuata e contestualmente ha chiamato il 112. Vistosi scoperto, l’uomo ha aperto davanti agli agenti lo zaino e al suo interno c’erano 6 bottiglie di whisky e un telo (che era stato privato del dispositivo anti-taccheggio), per un valore complessivo della refurtiva di oltre 150 euro.

Il soggetto, privo di documenti, è stato portato negli uffici della Questura e arrestato per il reato di furto aggravato; i poliziotti inoltre hanno accertato che G.V.E., 39enne di nazionalità rumena, domiciliato a Milano, in posizione irregolare sul territorio nazionale, aveva a suo carico vari precedenti di Polizia per rapina impropria, furto aggravato e furto con destrezza.

Nella mattinata di oggi, lunedì, a seguito del processo direttissimo l’arresto è stato convalidato e il malvivente è stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione con obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria per tre volte a settimana. Il Questore della Provincia di Lecco ha, inoltre, emesso nei suoi confronti il Foglio di Via Obbligatorio da Lecco per la durata di due anni. Vista la sua posizione irregolare sul territorio nazionale, il soggetto è stato infine formalmente invitato a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano per regolarizzare la sua posizione.