Un 69enne è stato soccorso e portato all’ospedale di Lecco

La strada è rimasta chiusa per rimuovere il mezzo

LECCO – E’ stato trasportato in ospedale, in condizioni fortunatamente giudicate non gravi, in 69enne protagonista dell’incidente avvenuto nella primissima mattina di domenica al Caleotto di Lecco.

L’uomo, alla guida di una Renault Twingo, si stava spostando dalla rotonda di Largo Caleotto verso via Amendola quando ha sbandato finendo frontalmente contro lo spartitraffico vicino alle strisce pedonali.

Sul posto sono interventi il personale della Croce Rossa ed una squadra dei Vigili del Fuoco, insieme alla Polizia Locale. I soccorritori hanno aiutato il 69enne ad uscire dall’auto e in ambulanza lo hanno trasferito all’ospedale di Lecco, in codice giallo.

La Polizia Locale ha chiuso temporaneamente la corsia per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dell’auto.