Scontro tra auto e moto in via Lamarmora a Lecco

Soccorso il motociclista, in codice ‘giallo’ all’ospedale

LECCO – Incidente poco dopo le 17 di oggi, venerdì, in via Lamarmora a Lecco: un motociclista è rimasto ferito dopo l’urto con un’auto in prossimità dello stop con via Promessi Sposi.

L’uomo alla guida del motorino è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e della Croce Rossa. Fortunatamente non avrebbe riportato traumi gravi ed è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo.