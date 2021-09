Incidente intorno alle 17 in corso Matteotti a Lecco

Soccorso un motociclista dopo lo scontro con un’auto

LECCO – Schianto nel pomeriggio di oggi, venerdì, in Corso Matteotti a Lecco dove un giovane motociclista è rimasto ferito dopo lo scontro con una vettura.

In suo soccorso sono intervenute un’ambulanza della Croce San Nicolò insieme all’automedica del 118. Non dovrebbero essere gravi, secondo le prime informazioni, i traumi riportati dal motociclista. Sul posto la Polizia Locale per chiarire la dinamica del sinistro.