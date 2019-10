Lecco. Schianto tra due auto in corso Promessi Sposi, nessun ferito grave

Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro persone

LECCO – Brutto incidente questa mattina, 4 ottobre, a Lecco in corso Promessi Sposi all’incrocio con via Ponte Alimasco e via Di Vittorio. Quattro le persone coinvolte nel violento scontro (tre donne di 68, 50, 45 anni e una bimba di 9 anni), fortunatamente nessuna sarebbe in gravi condizioni.

Potrebbe esserci una mancata precedenza alla base dell’incidente avvenuto intorno alle 9.30 proprio all’altezza dell’incrocio semaforico: sembrerebbe che una delle due auto non abbia visto il rosso prima di centrare in pieno una seconda vettura.

Dopo una carambola, una delle due vetture è andata a finire sul marciapiede prima di sfondare il muretto di recinzione di una abitazione. Alcuni testimoni dell’incidente hanno parlato di un “tremendo botto”.

Sul posto si è immediatamente portata un’ambulanza della Lecco Soccorso, ma fortunatamente nessuna delle quattro donne coinvolte sarebbe rimasto ferito gravemente. Alla Polizia Locale di Lecco il compito di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.