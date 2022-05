L’incidente, avvenuto poco prima delle 14, ha coinvolto tre mezzi

Soccorsa un’automobilista. Strada temporaneamente chiusa

LECCO – Tre mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente accaduto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, in via Capodistria: il sinistro si è verificato poco prima delle 14 all’altezza dell’incrocio con via D’Annunzio dove un furgone e due auto si sono scontrate, per cause al vaglio della Polizia Locale.

Un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio è stata inviata sul posto in supporto agli automobilisti, ovvero un giovane di 22 anni, un 70enne e una donna di 50 anni.

Quest’ultima è stata assistita in ambulanza dai sanitari, nel frattempo la Polizia Locale ha chiuso temporaneamente la strada in attesa della rimozione dei mezzi.