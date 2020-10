LECCO – Paura nel pomeriggio in via Pasubio per un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, tra due auto avvenuto all’incrocio con via Petrarca.

I due mezzi si sarebbero scontrati all’altezza del semaforo. Sul posto in codice verde si sono portati i soccorsi e la Polizia Locale. Coinvolte due persone, due uomini di 42 e 52 anni, per i quali non si è reso necessario il trasporto in ospedale.