Lecco, scontro moto furgone a San Giovanni: coinvolto un 17enne

Lo schianto in corso San Michele del Carso nel primo pomeriggio di oggi

Sul posto ambulanza, automedica e Polizia Locale. Traffico paralizzato da e per la Valsassina

+++ AGGIORNAMENTO ORE 15:11

Strada da e per la Valsassina completamente riaperta.

+++ AGGIORNAMENTO ORE 15:08

Vecchia Lecco-Ballabio riaperta a senso unico alternato.

LECCO – Brutto incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 aprile, a San Giovanni a Lecco, lungo corso San Michele del Carso. L’allarme è scattato poco dopo le 14, quando si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Coinvolto un ragazzo di 17 anni, soccorso in codice rosso.

Secondo le prime informazioni, il giovane motociclista stava percorrendo la strada in direzione Malavedo quando si è verificato l’impatto con un mezzo furgonato. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato, oltre agli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

A causa dell’incidente, è stata disposta la chiusura della Lecco-Ballabio vecchia all’altezza di San Giovanni, con pesanti ripercussioni sul traffico in tutta la zona. Lunghe code e circolazione completamente bloccata nelle fasi immediatamente successive allo schianto da e per la Valsassina.

Le condizioni del giovane motociclista sembrerebbero serie, è stato trasportato all’Ospedale di Lecco.

Seguiranno aggiornamenti.