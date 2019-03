L’incidente in corrispondenza dell’ingresso di un cantiere

Strada bloccata dai mezzi incidentati

LECCO – Schianto nella primissima mattinata di giovedì in via Aspromonte a Lecco: un camion in uscita da un cantiere edile si è scontrato con una Fiat Panda che si spostava in direzione del Ponte Vecchio.

Non risultano feriti nell’incidente ma a subire le maggiori ripercussioni è la viabilità. Con la via ostruita dalla presenza dei veicoli incidentati, negli attimi successivi all’incidente, gli automobilisti in transito, in attesa dell’arrivo hanno fruito a senso alternato del marciapiede per riuscire a passare.