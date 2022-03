Incidente all’incrocio tra via Tonale e via Ugo Foscolo

Ferito un ragazzo di 19 anni in moto, trasportato all’ospedale

LECCO – Soccorsi al lavoro nel pomeriggio di lunedì per un incidente stradale accaduto poco dopo le 17 in viale Tonale a Lecco: ferito un giovane di 19 anni che viaggiava in sella ad una moto da cross dopo l’urto con un veicolo.

Per cause da chiarire i due mezzi si sono scontrati all’altezza dell’incrocio con via Ugo Foscolo, ad avere la peggio è stato il giovane biker, assistito sul posto dal personale della Croce Rossa e dagli operatori del 118. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco chiamati ad intervenire a causa della perdita di carburante dalla due ruote.