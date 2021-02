Incidente questa mattina in via Pasubio a Lecco

Schianto tra un’auto e un motorino, 45enne portato in ospedale

LECCO – E’ stato trasportato all’ospedale in codice giallo il 45enne soccorso questa mattina, lunedì, in via Pasubio a Lecco dopo lo schianto tra il suo motorino e una vettura. Il sinistro è avvenuto poco prima le 10.30, lungo il rettilineo prima della svolta per via Calatafimi, dove ha sede il liceo artistico.

L’ambulanza della Croce Verde è stata inviata sul posto insieme ad un’automedica, fortunatamente le condizioni del ferito non si sono rivelate gravi. Secondo le prime informazioni, il motociclista avrebbe riportato dei traumi alle gambe. Sul posto la Polizia locale per gli accertamenti sul sinistro.